鉅亨速報 - Factset 最新調查：史塔屋資產信託(STWD-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對史塔屋資產信託(STWD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.81元下修至1.77元，其中最高估值1.95元，最低估值1.73元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.95(1.99)2.072
最低值1.73(1.73)1.791.95
平均值1.81(1.84)1.941.97
中位數1.77(1.81)1.951.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值19.95億22.61億23.46億
最低值17.23億16.13億23.46億
平均值18.93億19.86億23.46億
中位數19.61億20.83億23.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.161.522.741.071.10
營業收入11.37億11.88億15.53億20.52億20.41億

詳細資訊請看美股內頁：
史塔屋資產信託(STWD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

