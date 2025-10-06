鉅亨速報 - Factset 最新調查：史塔屋資產信託(STWD-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對史塔屋資產信託(STWD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.81元下修至1.77元，其中最高估值1.95元，最低估值1.73元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.95(1.99)
|2.07
|2
|最低值
|1.73(1.73)
|1.79
|1.95
|平均值
|1.81(1.84)
|1.94
|1.97
|中位數
|1.77(1.81)
|1.95
|1.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.95億
|22.61億
|23.46億
|最低值
|17.23億
|16.13億
|23.46億
|平均值
|18.93億
|19.86億
|23.46億
|中位數
|19.61億
|20.83億
|23.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.16
|1.52
|2.74
|1.07
|1.10
|營業收入
|11.37億
|11.88億
|15.53億
|20.52億
|20.41億
詳細資訊請看美股內頁：
史塔屋資產信託(STWD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
