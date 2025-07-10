search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：史塔屋資產信託STWD-US的目標價調升至22元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對史塔屋資產信託(STWD-US)提出目標價估值：中位數由21元上修至22元，調升幅度4.76%。其中最高估值24元，最低估值19.5元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予史塔屋資產信託評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。

史塔屋資產信託今(10日)收盤價為20.74元。近5日股價下跌4.76%，標普指數上漲0.58%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股STWD市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
史塔屋資產信託20.74+0.14%

延伸閱讀



Empty