鉅亨速報 - Factset 最新調查：史塔屋資產信託STWD-US的目標價調升至22元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對史塔屋資產信託(STWD-US)提出目標價估值：中位數由21元上修至22元，調升幅度4.76%。其中最高估值24元，最低估值19.5元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予史塔屋資產信託評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。
史塔屋資產信託今(10日)收盤價為20.74元。近5日股價下跌4.76%，標普指數上漲0.58%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.89元，預估目標價為121.13元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.64元，預估目標價為47.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.2元，預估目標價為37.08元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空LUV-US的目標價調升至31.5元，幅度約10.72%
下一篇