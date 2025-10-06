search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.63%，報1.1667元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日15:50，歐元/美元下跌0.0074點跌幅達0.63%，暫報1.1667點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.20%
  • 近 1 週：+0.34%
  • 近 3 月：-0.31%
  • 近 6 月：+7.17%
  • 今年以來：+13.38%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/加幣相關性0.84，本日下跌0.62%
  • 英鎊/美元相關性0.81，本日下跌0.3%
  • 澳元/美元相關性0.77，本日下跌0.06%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.91，本日下跌0.43%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.38%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日下跌0.55%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1703-0.32%
加幣/美元0.7163-0.04%
英鎊/美元1.3475-0.02%
澳元/美元0.6616+0.23%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty