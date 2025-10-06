外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.62%，報1.6274元
截至台北時間06日15:50，歐元/加幣下跌0.0102點跌幅達0.62%，暫報1.6274點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.07%
- 近 1 週：+0.38%
- 近 3 月：+2.21%
- 近 6 月：+5.14%
- 今年以來：+9.94%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.76，本日下跌0.43%
- 美元/新加坡幣相關性-0.72，本日下跌0.39%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日下跌0.56%
