鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.62%，報1.6274元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日15:50，歐元/加幣下跌0.0102點跌幅達0.62%，暫報1.6274點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.07%
  • 近 1 週：+0.38%
  • 近 3 月：+2.21%
  • 近 6 月：+5.14%
  • 今年以來：+9.94%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.84，本日下跌0.64%
  • 英鎊/美元相關性0.66，本日下跌0.3%
  • 歐元/澳元相關性0.56，本日下跌0.63%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.76，本日下跌0.43%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.72，本日下跌0.39%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日下跌0.56%

外匯速報

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1703-0.32%
英鎊/美元1.3473-0.04%
澳元/美元0.6616+0.23%
澳元/美元0.6616+0.23%

