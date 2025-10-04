盤中速報 - FLOKI大漲32.31%，報0美元
鉅亨網新聞中心
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過32.31%，最新價格0美元，總成交量達0.71億美元，總市值10.89億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,539,885,968,651。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.78%
- 近 1 月：+11.34%
- 近 3 月：+32.42%
- 近 6 月：+72.69%
- 今年以來：-44.70%
