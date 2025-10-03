鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至2.23元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元下修至2.23元，其中最高估值3.62元，最低估值1.32元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.62(3.62)
|4.21
|4.85
|5.55
|最低值
|1.32(1.32)
|1.16
|1.4
|1.66
|平均值
|2.3(2.32)
|2.04
|2.58
|3.61
|中位數
|2.23(2.35)
|1.74
|2.25
|3.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.56億
|51.36億
|54.66億
|58.18億
|最低值
|42.24億
|46.35億
|47.71億
|52.94億
|平均值
|43.80億
|48.62億
|51.37億
|55.27億
|中位數
|43.72億
|48.01億
|50.99億
|54.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.57
|-0.82
|2.39
|0.79
|-0.12
|營業收入
|11.45億
|21.36億
|25.73億
|32.22億
|36.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
