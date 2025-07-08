鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至3.27元，預估目標價為32.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.27元，其中最高估值3.88元，最低估值2.52元，預估目標價為32.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.88(3.88)
|3.44
|4.39
|最低值
|2.52(2.52)
|1.82
|2.83
|平均值
|3.26(3.28)
|2.71
|3.49
|中位數
|3.27(3.42)
|2.8
|3.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.45億
|132.07億
|132.45億
|131.02億
|最低值
|120.48億
|115.08億
|122.17億
|131.02億
|平均值
|124.54億
|123.68億
|128.45億
|131.02億
|中位數
|124.29億
|122.72億
|129.38億
|131.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|營業收入
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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