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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至3.27元，預估目標價為32.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.27元，其中最高估值3.88元，最低估值2.52元，預估目標價為32.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.88(3.88)3.444.39
最低值2.52(2.52)1.822.83
平均值3.26(3.28)2.713.49
中位數3.27(3.42)2.83.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.45億132.07億132.45億131.02億
最低值120.48億115.08億122.17億131.02億
平均值124.54億123.68億128.45億131.02億
中位數124.29億122.72億129.38億131.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.912.26-0.68-3.650.26
營業收入93.72億124.37億127.62億107.06億121.84億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

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