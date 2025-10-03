search icon



盤中速報 - C98大跌13.43%，報0.064美元

鉅亨網新聞中心


C98(C98)在過去 24 小時內跌幅超過13.43%，最新價格0.064美元，總成交量達0.38億美元，總市值0.65億美元，目前市值排名第 160 名。

近 1 日最高價：0.074美元，近 1 日最低價：0.059美元，流通供給量：999,999,715。

Coin98 是一家來自越南的區塊鏈軟體公司，是加密貨幣產業第一個跨鏈的非託管加密錢包，還有自己的集團資本；公司旨在打造一個 All-In-One 平台，服務包括錢包、Dex、借貸協議、鏈上治理、跨鏈、遊戲等等，支援 ETH、BSC、Solana、Avalanche ….等其他 22 個網路。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+45.58%
  • 近 1 月：+32.13%
  • 近 3 月：+47.53%
  • 近 6 月：+18.13%
  • 今年以來：-61.92%

