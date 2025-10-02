盤後速報 - 晟德(4123)次交易(3)日除權息1.27元，參考價35.92元
鉅亨網新聞中心
晟德(4123-TW)次交易(3)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.76元，股票股利0.51元，合計股利1.27元。
首日參考價為35.92元，相較今日收盤價38.50元，權息值合計為2.58元，股息殖利率1.98%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/03
|38.50
|0.7604
|1.98%
|0.5069
|2024/08/02
|50.3
|1.4306
|2.84%
|0.0
|2023/09/08
|51.5
|0.9917
|1.93%
|0.9917
|2022/09/08
|60.6
|2.4328
|4.01%
|1.4597
|2021/09/13
|71.6
|1.4958
|2.09%
|0.9972
