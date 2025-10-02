search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 晟德(4123)次交易(3)日除權息1.27元，參考價35.92元

鉅亨網新聞中心


晟德(4123-TW)次交易(3)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.76元，股票股利0.51元，合計股利1.27元。

首日參考價為35.92元，相較今日收盤價38.50元，權息值合計為2.58元，股息殖利率1.98%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/03 38.50 0.7604 1.98% 0.5069
2024/08/02 50.3 1.4306 2.84% 0.0
2023/09/08 51.5 0.9917 1.93% 0.9917
2022/09/08 60.6 2.4328 4.01% 1.4597
2021/09/13 71.6 1.4958 2.09% 0.9972

相關行情

晟德38.5-0.52%
晟德38.5-0.52%

