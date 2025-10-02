search icon



盤後速報 - 訊聯(1784)次交易(3)日除息1.42元，參考價81.28元

鉅亨網新聞中心


訊聯(1784-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.42元。

首日參考價為81.28元，相較今日收盤價82.70元，息值合計為1.42元，股息殖利率1.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/03 82.70 1.4163 1.71% 0.0
2024/09/19 116.5 0.7092 0.61% 0.7092
2023/08/31 64.3 0.6965 1.08% 0.0
2022/09/05 43.05 0.4858 1.13% 0.0
2021/08/02 45.4 0.1847 0.41% 0.0

