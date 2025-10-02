盤後速報 - 訊聯(1784)次交易(3)日除息1.42元，參考價81.28元
鉅亨網新聞中心
訊聯(1784-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.42元。
首日參考價為81.28元，相較今日收盤價82.70元，息值合計為1.42元，股息殖利率1.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/03
|82.70
|1.4163
|1.71%
|0.0
|2024/09/19
|116.5
|0.7092
|0.61%
|0.7092
|2023/08/31
|64.3
|0.6965
|1.08%
|0.0
|2022/09/05
|43.05
|0.4858
|1.13%
|0.0
|2021/08/02
|45.4
|0.1847
|0.41%
|0.0
