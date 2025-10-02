惠民實業上櫃 早盤股價最高達41.55元漲幅29.03%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-02 10:41

‌



惠民實業 (6971-TW) 今 (2) 日以 32.2 元掛牌上櫃，成為 2025 年繼寶綠特 - KY(6887-TW)、兆聯 (6944-TW) 及裕山 (7715-TW) 之後另一掛牌的環工業者，早盤惠民股價最高達 41.55 元，漲幅達 29.03%。

惠民實業今歡喜上櫃IPO，左爲惠民董事長吳萬億，右爲OTC董事長簡立中。(鉅亨網記者張欽發攝)

惠民上櫃時股本約 3.52 億元，惠民實業主要業務為水資源及廢棄物處理，水資源包含公共污水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場，也包含近期受社會關注的水利工程，如抽水站、滯洪池等，這些水資源處理惠民實業提供操作維護以及興建、更新及修繕工程 (簡稱工程承攬) 等服務。惠民實業持股 100% 的子公司萬美崙也爲運營大社石化工業區污水處理廠的 ROT 標案；而廢棄物處理則由惠民實業持股 100% 的公司萬嘉提供生活污水或工業廢水處理所產生無機及有機污泥處理的服務。

‌



此外，惠民實業也持有轉投資持股 51% 的惠連薄膜，其主要從事淨水設備中最為廣泛使用的逆滲透膜之清洗服務，透過本業、子公司及轉投資的整合，惠民實業具備完整水資源相關的解決能力。除本身水務事業薄膜清洗之外，並積極擴大爭取包括電子業、高科技產業的業務來源。

惠民實業透過整合上下游產業鏈，積極拓展民間企業的業務服務領域，包括事業廢棄物中的污泥處理服務以及廣泛應用於水處理領域的逆滲透薄膜的清洗服務。這些業務將進一步強化惠民實業在水資源處理與循環利用領域的競爭優勢，不僅有助於滿足客戶多樣化的需求，同時也將促進會民實業在環保及綠色產業的可持續發展，提升在市場中之影響力與競爭力。

惠民主要業務。(取材自惠民官網)

惠民實業已於水處理操作維護產業深耕多年，致力於相關成本及費用支出控管，且操作維護品質穩定，所承攬之操作維護案件，多能在原合約期滿後獲得展延，形成長期穩定合作關係，惠民實業自 2021 年起至今案場續約率約為 93%，未延續部分則多為評估未達目標毛利率不予爭取的專案，顯示惠民實業專業團隊深獲業主高度信賴，而長久以來穩定合作的關係，也使惠民實業對廠站有更高的熟悉度，進可提升案件毛利率。