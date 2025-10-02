鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至-0.05元，預估目標價為21元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.03元下修至-0.05元，其中最高估值0.23元，最低估值-0.38元，預估目標價為21元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.23(0.23)
|0.63
|0.98
|最低值
|-0.38(-0.22)
|0.18
|0.48
|平均值
|-0.06(-0.01)
|0.4
|0.76
|中位數
|-0.05(-0.03)
|0.42
|0.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|351,390,000
|368,892,000
|371,606,820
|最低值
|314,516,990
|321,602,000
|329,010,340
|平均值
|335,219,960
|343,967,440
|344,851,760
|中位數
|336,115,000
|339,812,500
|333,938,120
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.13
|0.11
|1.15
|4.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,535,714
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至-0.03元，預估目標價為21元
- 發電及投資股利收入減少 中鋼8月稅前淨損擴大5成
- 中鋼10月、Q4盤價開平高盤迎旺季 鋼市供需邁向再平衡
- 外資近5日賣超個股
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇