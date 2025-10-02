search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至-0.05元，預估目標價為21元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.03元下修至-0.05元，其中最高估值0.23元，最低估值-0.38元，預估目標價為21元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.23(0.23)0.630.98
最低值-0.38(-0.22)0.180.48
平均值-0.06(-0.01)0.40.76
中位數-0.05(-0.03)0.420.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值351,390,000368,892,000371,606,820
最低值314,516,990321,602,000329,010,340
平均值335,219,960343,967,440344,851,760
中位數336,115,000339,812,500333,938,120

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.130.111.154.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,535,714363,326,498449,567,488468,327,501

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
中鋼19.3-0.52%
美元/台幣30.450-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中弱短強
中鋼

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty