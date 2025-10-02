鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-0.16元，預估目標價為12.75元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群創(3481-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.18元上修至-0.16元，其中最高估值0.13元，最低估值-0.47元，預估目標價為12.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.13(0.13)
|0.62
|0.3
|最低值
|-0.47(-0.47)
|-0.15
|0.2
|平均值
|-0.15(-0.16)
|0.22
|0.25
|中位數
|-0.16(-0.18)
|0.13
|0.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|231,140,000
|249,155,000
|233,091,470
|最低值
|214,700,000
|223,497,340
|229,205,530
|平均值
|222,122,550
|235,387,440
|231,148,500
|中位數
|220,792,500
|229,677,000
|231,148,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.76
|-2.01
|-2.76
|5.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|216,509,919
|211,740,557
|223,715,758
|350,076,690
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
