search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-0.16元，預估目標價為12.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群創(3481-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.18元上修至-0.16元，其中最高估值0.13元，最低估值-0.47元，預估目標價為12.75元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.13(0.13)0.620.3
最低值-0.47(-0.47)-0.150.2
平均值-0.15(-0.16)0.220.25
中位數-0.16(-0.18)0.130.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值231,140,000249,155,000233,091,470
最低值214,700,000223,497,340229,205,530
平均值222,122,550235,387,440231,148,500
中位數220,792,500229,677,000231,148,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.76-2.01-2.765.53
營業收入
(單位：新台幣千元)		216,509,919211,740,557223,715,758350,076,690

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
群創14.8+2.78%
美元/台幣30.450-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三法

偏強
群創

86.36%

勝率

#極短線強勢

偏強
群創

86.36%

勝率

#低股價淨值比起漲股

偏強
群創

86.36%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty