鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估上修至3.36元，預估目標價為58.20元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對新東方(EDU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.31元上修至3.36元，其中最高估值3.69元，最低估值2.5元，預估目標價為58.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.69(3.69)4.715.38
最低值2.5(2.5)2.93.1
平均值3.28(3.28)3.734.26
中位數3.36(3.31)3.764.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值54.53億62.78億73.22億
最低值51.27億55.91億58.59億
平均值53.35億58.78億64.63億
中位數53.40億58.64億64.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.04-7.001.001.802.30
營業收入42.98億31.03億29.85億43.14億49.10億

詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

EDU

