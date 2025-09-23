鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至3.31元，預估目標價為58.00元

search icon



Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至3.31元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對新東方(EDU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.36元下修至3.31元，其中最高估值3.68元，最低估值2.5元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.68(3.68)4.655.23
最低值2.5(2.5)2.93.1
平均值3.28(3.29)3.724.25
中位數3.31(3.36)3.714.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值54.53億62.78億73.22億
最低值51.27億55.91億58.59億
平均值53.32億58.73億64.58億
中位數53.35億58.54億63.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.04-7.001.001.802.30
營業收入42.98億31.03億29.85億43.14億49.10億

詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

