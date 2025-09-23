鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至3.31元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對新東方(EDU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.36元下修至3.31元，其中最高估值3.68元，最低估值2.5元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.68(3.68)
|4.65
|5.23
|最低值
|2.5(2.5)
|2.9
|3.1
|平均值
|3.28(3.29)
|3.72
|4.25
|中位數
|3.31(3.36)
|3.71
|4.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.53億
|62.78億
|73.22億
|最低值
|51.27億
|55.91億
|58.59億
|平均值
|53.32億
|58.73億
|64.58億
|中位數
|53.35億
|58.54億
|63.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.04
|-7.00
|1.00
|1.80
|2.30
|營業收入
|42.98億
|31.03億
|29.85億
|43.14億
|49.10億
詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
