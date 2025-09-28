盤中速報 - ALPINE大漲107.52%，報4.551美元

Alpine幣又稱為 Alpine F1 Fan Token，翻譯成中文， 即為 Alpine F1 粉絲代幣。顧名思義，這款代幣是用以提升 F1 的 BWT車隊粉絲的體驗。擁有Alpine幣有什麼好處呢？擁有Alpine幣的粉絲可以參與 BWT Alpine F1 團隊的投票調查、 購買 NFT 並可以享受獎勵或體驗相關的遊戲功能。