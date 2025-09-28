盤中速報 - ALPINE大漲107.52%，報4.551美元
ALPINE(ALPINE)在過去 24 小時內漲幅超過107.52%，最新價格4.551美元，總成交量達1.77億美元，總市值0.85億美元，目前市值排名第 140 名。
近 1 日最高價：6.198美元，近 1 日最低價：2.192美元，流通供給量：18,719,459。
Alpine幣又稱為 Alpine F1 Fan Token，翻譯成中文， 即為 Alpine F1 粉絲代幣。顧名思義，這款代幣是用以提升 F1 的 BWT車隊粉絲的體驗。擁有Alpine幣有什麼好處呢？擁有Alpine幣的粉絲可以參與 BWT Alpine F1 團隊的投票調查、 購買 NFT 並可以享受獎勵或體驗相關的遊戲功能。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.56%
- 近 1 月：+13.50%
- 近 3 月：+213.31%
- 近 6 月：+132.75%
- 今年以來：+52.70%
