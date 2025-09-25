盤中速報 - 費城半導體大跌1.96%，報6173.68點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間25日09:30，費城半導體下跌123.32點（或1.96%），暫報6173.68點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.91%
- 近 1 月：+9.43%
- 近 3 月：+15.71%
- 近 6 月：+34.14%
- 今年以來：+26.45%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.25%；連貫(COHR-US)下跌3.19%；美光科技(MU-US)下跌2.67%；台積電ADR(TSM-US)下跌2.59%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.57%。
部分成分股表現相對穩健，超捷國際(MCHP-US)上漲1.76%；德州儀器(TXN-US)上漲1.32%；英特爾(INTC-US)上漲0.66%；應用材料(AMAT-US)上漲0.28%；格羅方德(GFS-US)上漲0.24%。
