鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.96%，報6173.68點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間25日09:30，費城半導體下跌123.32點（或1.96%），暫報6173.68點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.91%
  • 近 1 月：+9.43%
  • 近 3 月：+15.71%
  • 近 6 月：+34.14%
  • 今年以來：+26.45%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.25%；連貫(COHR-US)下跌3.19%；美光科技(MU-US)下跌2.67%；台積電ADR(TSM-US)下跌2.59%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.57%。

部分成分股表現相對穩健，超捷國際(MCHP-US)上漲1.76%；德州儀器(TXN-US)上漲1.32%；英特爾(INTC-US)上漲0.66%；應用材料(AMAT-US)上漲0.28%；格羅方德(GFS-US)上漲0.24%。

費城半導體

相關行情

台股首頁
費城半導體6232.89-1.02%
Onto Innovation Inc.129.13-1.40%
連貫105.81-0.67%
美光科技158.44-2.02%
台積電ADR274.84-2.09%
邁威爾科技78.445-2.05%
超捷國際64.51-2.03%
德州儀器181.44-1.62%
英特爾32.881+5.32%
應用材料198.06-1.68%
格羅方德32.5-1.96%

