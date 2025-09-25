盤中速報 - FTT大漲18.09%，報0.98美元

FTX Token是由FTX交易所推出的代幣，FTX提供選擇權合約、槓桿、質押和現貨交易等多個服務，其團隊為了解決主流加密貨幣期貨交易的問題而創立平台。FTX以穩定幣進行清算，同時具有防回撥機制、集中抵押品池等功能，不需要保證金即可建立槓桿部位，只需要在FTX購買一枚比特幣三倍槓桿放空代幣即可實現。