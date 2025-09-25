盤中速報 - SFP大漲15.03%，報0.515美元
SFP(SFP)在過去 24 小時內漲幅超過15.03%，最新價格0.515美元，總成交量達0.27億美元，總市值2.60億美元，目前市值排名第 84 名。
近 1 日最高價：0.742美元，近 1 日最低價：0.4387美元，流通供給量：500,000,000。
SafePal是一個在2018年推出的加密貨幣錢包，幫助用戶保護和增長他們的數字資產。 SafePal提供硬件和軟件錢包，所有錢包都通過SafePal App配對和管理，是第一個由Binance投資並支持的硬件錢包。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.47%
- 近 1 月：-2.28%
- 近 3 月：+0.16%
- 近 6 月：-17.55%
- 今年以來：-37.31%
