鉅亨速報

Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至15.03元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對美光科技(MU-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.46元上修至15.03元，其中最高估值18.84元，最低估值9.53元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值18.84(16.57)22.9621.89
最低值9.53(9.53)6.2911.11
平均值14.79(13.61)16.7416.67
中位數15.03(13.46)17.5515.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值564.94億684.58億637.65億
最低值424.71億443.46億533.67億
平均值512.34億563.00億587.21億
中位數517.56億562.28億600.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS5.147.75-5.340.70
營業收入277.05億307.58億155.40億251.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMU

台股首頁我要存股
