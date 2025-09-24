鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至15.03元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對美光科技(MU-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.46元上修至15.03元，其中最高估值18.84元，最低估值9.53元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.84(16.57)
|22.96
|21.89
|最低值
|9.53(9.53)
|6.29
|11.11
|平均值
|14.79(13.61)
|16.74
|16.67
|中位數
|15.03(13.46)
|17.55
|15.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|564.94億
|684.58億
|637.65億
|最低值
|424.71億
|443.46億
|533.67億
|平均值
|512.34億
|563.00億
|587.21億
|中位數
|517.56億
|562.28億
|600.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.14
|7.75
|-5.34
|0.70
|營業收入
|277.05億
|307.58億
|155.40億
|251.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
