鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為122.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.65元，其中最高估值2.9元，最低估值1.62元，預估目標價為122.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.9(2.9)4.977.09
最低值1.62(1.62)1.722.6
平均值2.46(2.43)3.45.07
中位數2.65(2.56)3.725.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值4,150,0005,341,2506,780,420
最低值3,847,0004,050,0004,215,610
平均值3,999,8304,663,3605,489,340
中位數4,015,0004,821,5005,472,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.650.420.074.29
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,455,5842,723,1002,163,7514,716,021

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

