鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為122.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.65元，其中最高估值2.9元，最低估值1.62元，預估目標價為122.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.9(2.9)
|4.97
|7.09
|最低值
|1.62(1.62)
|1.72
|2.6
|平均值
|2.46(2.43)
|3.4
|5.07
|中位數
|2.65(2.56)
|3.72
|5.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4,150,000
|5,341,250
|6,780,420
|最低值
|3,847,000
|4,050,000
|4,215,610
|平均值
|3,999,830
|4,663,360
|5,489,340
|中位數
|4,015,000
|4,821,500
|5,472,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.65
|0.42
|0.07
|4.29
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,455,584
|2,723,100
|2,163,751
|4,716,021
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
