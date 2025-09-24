鉅亨買基金 2025-09-24 17:19

九月原本是市場進入秋季修正期的時刻，但今年卻意外熱鬧。從聯準會宣告降息，到中國出口異軍突起，再到川普強硬出招牽動全球政治與科技脈絡，這兩週的國際市場猶如高張力的連續劇，情節密集、高潮迭起。特別是在 AI、貨幣政策與貿易角力交織下，全球投資版圖正快速重塑。

鉅亨雙週報》這不是你熟悉的九月，全球經濟在降息與科技巨浪中翻湧 (圖:shutterstock)

1. 聯準會終於降息：通膨未退，市場懸心

美國聯準會終於在 9 月 17 日啟動第二次降息，調降 25 個基點，並預期年內還將降息兩次。儘管市場普遍期待這項舉措，主席鮑爾的言論卻持續偏鷹。他強調，美國通膨仍具韌性，特別是非必需服務價格如機票與住宿的飆漲，使 8 月核心 CPI 創下年內最大增幅。這意味著聯準會的貨幣政策將繼續保持審慎，降息步伐將「邊走邊看」，讓市場充滿不確定感。這種貨幣政策的曖昧態度，讓風險資產在短期內反彈卻無法穩定續航。投資人一方面期待資金行情回歸，一方面又擔心過度樂觀會再度面臨政策反轉，市場情緒極其微妙。

‌



2. 就業數據下修：美國經濟的真實輪廓浮現

美國勞工統計局卻意外下修今年 3 月前的非農就業數據，總共減少了 91 萬人，為 2000 年以來最大幅度的修正。這項數據調整，揭示了經濟復甦的真實力道恐怕不如預期。原本看似穩健的就業市場，其實早已出現裂痕。這一修正也讓財政部長貝森特公開呼籲聯準會「別再硬撐」，認為過度的高利率恐拖垮實體經濟。事實上，從消費放緩到企業資本支出保守，市場已開始感受到高利率環境的反作用力。這也讓未來幾個月的政策決策充滿挑戰：是優先控通膨？還是拯救成長？

3. 中國出口創新高：全球貿易平衡持續轉向

儘管美中關係緊張，但中國在出口上的表現卻異常亮眼。最新數據顯示，中國對印度、非洲與東南亞的出口皆創新高，整體貿易順差更再創歷史紀錄。這顯示出中國企業成功轉向新興市場，部分對沖了來自美國的高關稅壓力。然而，出口強勁的另一面，卻是國內工業利潤未見明顯改善。在通縮壓力下，中國企業面臨「量增價跌」的困境。這也突顯了中國經濟內需疲弱、產能過剩與結構性調整的複雜性。出口表現雖佳，但對內部經濟提振的效果仍有限。此外，各國針對中國可能啟動的反傾銷措施，正使全球貿易局勢日趨緊張，也進一步考驗中國的外交與政策靈活性。

4. 川普動作頻頻：地緣政治與科技監管風暴再起

美國總統川普在兩週內接連出招，不僅對申請 H-1B 簽證的科技人才開出高額費用，直接衝擊印度外包產業，也提出聯手歐盟對中國、印度施壓的關稅策略，意圖逼迫俄羅斯讓步。這些政策牽動的不只是雙邊關係，更可能引發一連串的連鎖反應。在科技領域，川普也加快出手：TikTok 美國業務的控股權易主，由甲骨文領軍的財團接手，而中國字節跳動的持股比例降至 20% 以下。這讓華府鬆口，但也突顯出中美在數位主權與資料安全的對峙愈加升級。另一方面，美國國內的政治紛爭仍未降溫。右翼名人遇刺、媒體自由受限等事件使政治氣氛更加緊張，市場對政策可預測性的疑慮升高，避險資產的吸引力同步上升。

5. 科技與資本市場：AI 狂潮與美元對沖成焦點

在一片地緣政治紛擾中，科技市場依然火熱。甲骨文因雲服務需求強勁，與 OpenAI 簽下合作協議後，股價飆升超過三成，成為 AI 產業的資金焦點。這場 AI 革命正逐步改寫全球科技產業的資本排序，從雲端基建到晶片競賽，每一步都牽動市場脈動。資本市場方面，儘管美元全年下跌，但資金並未大規模撤出美國。相反，投資人紛紛轉向以美元對沖為核心的策略。德意志銀行指出，對沖型基金資金首度超越未對沖基金，顯示匯率波動成為主要風險之一。中國方面，保險公司上半年大舉加碼股票，呼應政府「慢牛」政策，顯示官方引導資金進場的策略逐步見效。而銀行體系則加速配置國債，反映出市場對中國經濟未來的謹慎態度仍然存在。

