盤後速報 - 華豐(2109)次交易(25)日除息0.5元，參考價15.85元
鉅亨網新聞中心
華豐(2109-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為15.85元，相較今日收盤價16.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.06%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|16.35
|0.5
|3.06%
|0.0
|2025/04/11
|18.6
|0.8
|4.3%
|0.0
|2024/09/19
|19.55
|0.7
|3.58%
|0.0
|2024/04/18
|17.75
|0.8
|4.51%
|0.0
|2023/09/14
|14.6
|0.4
|2.74%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 華豐(2109)下週(9月25日)除息0.5元，預估參考價15.9元
- 華豐:代重要子公司華豐橡膠(蘇州)有限公司公告新增資金貸與華豐橡膠(中國)有限公司金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財報淨值2%以上。
- 華豐8月營收3.21億元年減24.89% 1—8月達30.67億元
- 華豐:公告本公司決議114年上半年度現金股利配發基準日。
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇