盤後速報 - 華豐(2109)次交易(25)日除息0.5元，參考價15.85元

鉅亨網新聞中心


華豐(2109-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為15.85元，相較今日收盤價16.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.06%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 16.35 0.5 3.06% 0.0
2025/04/11 18.6 0.8 4.3% 0.0
2024/09/19 19.55 0.7 3.58% 0.0
2024/04/18 17.75 0.8 4.51% 0.0
2023/09/14 14.6 0.4 2.74% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

