台灣之光！彰銀贊助射箭隊6年磨一箭 邱意晴射下世錦賽金牌
鉅亨網記者張韶雯 台北
彰化銀行 (2801-TW) 射箭隊在 2025 年國際賽事中屢創佳績，其中邱意晴選手領軍的台灣女團更於 9 月 10 日的世界射箭錦標賽中勇奪金牌，這是台灣射箭隊繼 2019 年後再次獲得世界冠軍。這項成就充分展現了彰銀長期深耕體育贊助的豐碩成果。
為表揚邱意晴等選手的傑出表現，彰化銀行不僅派出代表接機，昨 (22) 於總行大樓舉行表揚儀式，由董事長胡光華與總經理簡志光親自頒發獎金，肯定選手們在國際賽場上的努力與卓越貢獻。
彰銀射箭隊在國內外賽事中表現亮眼。除了邱意晴在世錦賽奪金，並於世界盃拿下女團與混雙銅牌外，李彩綺也獲得世界盃女團銅牌及世青賽女團銀牌，楊凱涵則在亞洲盃中奪得男團銅牌。在國內企業聯賽，彰銀射箭隊目前積分暫居第一，其中邱意晴更是保持女單全勝，暫居「十分箭后」。
彰化銀行自 2022 年成立射箭隊以來，已邁入第四年。透過參與中華企業射箭聯賽，彰銀不僅成功培育出多位具國際競爭力的優秀選手，也藉由賽事凝聚了員工的團隊精神，有效提升了企業士氣。
未來，彰銀將持續支持射箭運動及其他體育項目，期許能成為台灣之光的重要推手，為選手提供堅強後盾，助力台灣在國際體壇上持續發光發熱。
