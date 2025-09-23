search icon



盤後速報 - 福懋油(1225)次交易(24)日除權息0.69元，參考價29.87元

鉅亨網新聞中心


福懋油(1225-TW)次交易(24)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.14元，股票股利0.55元，合計股利0.69元。

首日參考價為29.87元，相較今日收盤價31.65元，權息值合計為1.78元，股息殖利率0.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/24 31.65 0.14 0.44% 0.55
2024/08/28 161.0 1.4 0.87% 0.0
2023/08/28 56.4 1.5 2.66% 0.5
2022/08/26 55.0 1.6 2.91% 0.0
2021/08/26 43.95 1.4 3.19% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

