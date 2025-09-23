盤中速報 - Dogwifhat大跌9.56%，報0.8美元
鉅亨網新聞中心
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過9.56%，最新價格0.8美元，總成交量達0.48億美元，總市值7.96億美元，目前市值排名第 48 名。
近 1 日最高價：0.88美元，近 1 日最低價：0.77美元，流通供給量：998,840,090。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.11%
- 近 1 月：-5.79%
- 近 3 月：+27.76%
- 近 6 月：+73.03%
- 今年以來：-52.69%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - AAVE大跌8.24%，報270.4美元
- 盤中速報 - UNI大跌9.14%，報8.23美元
- 盤中速報 - Arbitrum大跌9.3%，報0.44美元
- 盤中速報 - BounceBit大跌8.71%，報0.21美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇