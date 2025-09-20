盤中速報 - Trust Wallet Token大漲26.44%，報1.15美元
Trust Wallet Token(TWT)在過去 24 小時內漲幅超過26.44%，最新價格1.15美元，總成交量達0.95億美元，總市值4.77億美元，目前市值排名第 64 名。
近 1 日最高價：1.33美元，近 1 日最低價：0.89美元，流通供給量：416,649,900。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.93%
- 近 1 月：+26.02%
- 近 3 月：+27.93%
- 近 6 月：+3.46%
- 今年以來：-22.37%
