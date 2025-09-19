盤後速報 - 振大環球(4441)下週(9月26日)除息9.15元，預估參考價243.85元
鉅亨網新聞中心
振大環球(4441-TW)下週(9月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.15元。
以今日(9月19日)收盤價253.00元計算，預估參考價為243.85元，息值合計為9.15元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
振大環球(4441-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣銷售。成衣代工。近5日股價上漲5.38%，集中市場加權指數上漲2.2%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/26
|253.00
|9.149
|3.62%
|0.0
|2024/08/15
|193.0
|7.2
|3.73%
|0.0
|2023/08/17
|94.0
|5.95
|6.33%
|0.0
|2022/09/05
|130.5
|3.15
|2.41%
|0.0
