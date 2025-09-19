search icon



盤後速報 - 振大環球(4441)下週(9月26日)除息9.15元，預估參考價243.85元

鉅亨網新聞中心


振大環球(4441-TW)下週(9月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.15元。

以今日(9月19日)收盤價253.00元計算，預估參考價為243.85元，息值合計為9.15元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

振大環球(4441-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣銷售。成衣代工。近5日股價上漲5.38%，集中市場加權指數上漲2.2%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/26 253.00 9.149 3.62% 0.0
2024/08/15 193.0 7.2 3.73% 0.0
2023/08/17 94.0 5.95 6.33% 0.0
2022/09/05 130.5 3.15 2.41% 0.0

