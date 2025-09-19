search icon



盤中速報 - 銳澤(7703)大跌7.1%，報242元

鉅亨網新聞中心


銳澤(7703-TW)19日12:37股價下跌18.5元，報242.0元，跌幅7.1%，成交687張。

銳澤(7703-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房之設備及廠務系統相關配管設計規畫及工程管理。特殊氣體供應系統之代理、製造及安裝。半導體設備所需之相關儀器及其材料、零配件等進出口銷售業務。

近5日股價下跌2.43%，櫃買市場加權指數上漲2.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-173 張
  • 外資買賣超：-162 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：-3 張
  • 融券增減：-2 張

台股盤中速報

