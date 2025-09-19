search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心


1. 外資累計買超 5 日的股票
南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、台新新光金 (2887-TW)、鴻海 (2317-TW)、中信金 (2891-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華邦電 (2344-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中信金 (2891-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、友達 (2409-TW)、台新新光金 (2887-TW)、力積電 (6770-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、友達 (2409-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、力積電 (6770-TW)


5. 外資當日 (18) 買超的股票
鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華邦電 (2344-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、廣達 (2382-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科81+1.25%
華邦電34.2+5.88%
台新新光金17.5-0.28%
鴻海215.5+0.23%
中信金43.05-0.23%
友達13.6-0.73%
力積電23.05+2.90%
廣達280+0.18%
期街口布蘭特正211.4-1.55%
群益台灣精選高息21.34+0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
華邦電

80%

勝率
偏強
南亞科

72.73%

勝率

#上升三紅K

偏強
華邦電

80%

勝率
偏強
南亞科

72.73%

勝率

#偏強機會股

偏強
華邦電

80%

勝率

#法人看好股

偏強
華邦電

80%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
南亞科

72.73%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty