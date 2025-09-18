search icon



外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.07%，報9.3854元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日21:53，美元/瑞典克朗上漲0.099點漲幅達1.07%，暫報9.3854點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.83%
  • 近 1 週：-0.55%
  • 近 3 月：-2.67%
  • 近 6 月：-7.92%
  • 今年以來：-16.04%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.77，本日上漲0.57%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.42%
  • 美元/日元相關性0.66，本日上漲0.8%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.83，本日上漲0.49%
  • 英鎊/美元相關性-0.72，本日上漲0.62%
  • 澳元/美元相關性-0.69，本日上漲0.59%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞典克朗9.3671+0.87%
日元/美元0.0068+0.00%
歐元/美元1.1774-0.36%
英鎊/美元1.3563-0.46%
澳元/美元0.6621-0.50%

