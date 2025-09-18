外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.07%，報9.3854元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間18日21:53，美元/瑞典克朗上漲0.099點漲幅達1.07%，暫報9.3854點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.83%
- 近 1 週：-0.55%
- 近 3 月：-2.67%
- 近 6 月：-7.92%
- 今年以來：-16.04%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.77，本日上漲0.57%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.42%
- 美元/日元相關性0.66，本日上漲0.8%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
