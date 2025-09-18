盤中速報 - Sui大漲8.15%，報3.87美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.15%，最新價格3.87美元，總成交量達2.17億美元，總市值135.58億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.88美元，近 1 日最低價：3.52美元，流通供給量：3,511,924,480。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.15%
- 近 1 月：+4.99%
- 近 3 月：+33.75%
- 近 6 月：+65.56%
- 今年以來：-11.72%
