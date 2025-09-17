盤中速報 - Wormhole大漲9.18%，報0.09美元
鉅亨網新聞中心
Wormhole(W)在過去 24 小時內漲幅超過9.18%，最新價格0.09美元，總成交量達0.21億美元，總市值4.46億美元，目前市值排名第 67 名。
近 1 日最高價：0.1美元，近 1 日最低價：0.09美元，流通供給量：4,732,804,134。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.29%
- 近 1 月：+7.70%
- 近 3 月：+38.76%
- 近 6 月：-0.33%
- 今年以來：-69.17%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Hifi Finance大跌20.97%，報0.13美元
- 盤中速報 - SuperRare大跌12.26%，報0.059美元
- 盤中速報 - SuperRare大漲9.78%，報0.06美元
- 盤中速報 - Hifi Finance大跌25.43%，報0.12美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇