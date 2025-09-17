鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過17.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格116,710.36美元，24小時漲跌幅+0.95%；以太幣(ETH)現報價格4,505.85美元，24小時漲跌幅-0.09%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達17.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.88億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達14.51億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅14.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅58.5%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅19%；Ethena(ENA)近一週漲幅10.2%。
近一週跌幅：Hifi Finance(HIFI)近一週跌幅67.1%；Yield Guild Games(YGG)近一週跌幅25.1%；ImmutableX(IMX)近一週跌幅24%。
