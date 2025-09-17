鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過17.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-17 17:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅14.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

‌



近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅58.5%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅19%；Ethena(ENA)近一週漲幅10.2%。