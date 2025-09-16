鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過17.09億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-16 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；Hifi Finance(HIFI)24小時漲幅47.5%。

24小時跌幅：ImmutableX(IMX)24小時跌幅17.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

近一週漲幅：Worldcoin(WLD)近一週漲幅21.8%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅14.2%；Ethena(ENA)近一週漲幅13%。