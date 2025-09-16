盤中速報 - SuperRare大漲20.53%，報0.064美元

RARE幣英文全稱是SuperRare，發行日期2021-08-18，它可以輕鬆創建、銷售、收集稀有數位藝術品。 SuperRare由Pixura開發，位於紐約布魯克林的熱愛藝術的乙太坊工作室。 他們的智慧合約平臺允許藝術家發佈區塊鏈上追蹤的限量版數位藝術藏品，具備稀有特性、可被驗證和值得收藏。