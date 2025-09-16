鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至7.71元，預估目標價為175元

search icon



Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至7.71元，預估目標價為175元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.65元上修至7.71元，其中最高估值8.67元，最低估值7.29元，預估目標價為175元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.67(8.67)14.7517.62
最低值7.29(7.26)9.1511.84
平均值7.81(7.77)11.7715.3
中位數7.71(7.65)12.1215.59

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值647,384,000796,094,780876,259,980
最低值621,932,240662,484,000705,505,000
平均值633,220,610709,678,580802,969,970
中位數632,881,000701,973,000822,166,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.527.3914.5314.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		595,409,585581,914,471670,872,643569,997,133

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

Empty