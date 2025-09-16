鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至7.71元，預估目標價為175元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.65元上修至7.71元，其中最高估值8.67元，最低估值7.29元，預估目標價為175元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.67(8.67)
|14.75
|17.62
|最低值
|7.29(7.26)
|9.15
|11.84
|平均值
|7.81(7.77)
|11.77
|15.3
|中位數
|7.71(7.65)
|12.12
|15.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|647,384,000
|796,094,780
|876,259,980
|最低值
|621,932,240
|662,484,000
|705,505,000
|平均值
|633,220,610
|709,678,580
|802,969,970
|中位數
|632,881,000
|701,973,000
|822,166,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.52
|7.39
|14.53
|14.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
