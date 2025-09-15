南亞美國EG1產線停檢、聚酯交運量減 恐限縮下半年表現
鉅亨網記者黃皓宸 台北
化工廠南亞 (1303-TW) 雖受惠於中高階電子產品材料需求暢旺，但上游缺料，交期拉長，營收成長有限，法人今 (15) 日報告指出，觀察南亞消費性電子下單需求有限，加上美國 EG1(乙二醇) 產線異常停車及定檢，聚酯運量減少，將限縮今年下半年營運，投資建議調降至「中立」。
南亞上半年受到台幣業外匯兌損失影響，上半年每股稅後淨損為 0.46 元，今年第一季獲利，到了第二季單季由盈轉虧，主要是下游庫存尚未去化，下單趨於保守；化工產品方面，德州乙二醇廠 8 月因異常停車影響生產，9 月恢復正常後營收回升；台灣丙二酚廠則受客戶定檢影響，銷售受限；聚酯產品則在傳統旺季帶動下，訂單略增。
觀察第三季，法人表示，南亞看好中高階材料需求續暢旺，但上游缺料與年底盤點壓力使消費性電子下單更趨保守，丙二酚寧波廠計畫停車定檢，乙二醇維持穩定產銷並增加副產品收入，化工營收可望小幅增加；聚酯產品則受美國聖誕假期影響，交運量減少。
展望明 (2026) 年，法人看好南亞隨 AI 伺服器市場持續擴大，南亞電子材料營收將成長並推升整體營益率，高階材料驗證持續推進，獲利可望優於 2025 年。然而，但考量消費性電子需求疲弱，法人將南亞投資評等調降至「中立」。
