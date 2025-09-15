南亞美國EG1產線停檢、聚酯交運量減 恐限縮下半年表現

南亞上半年受到台幣業外匯兌損失影響，上半年每股稅後淨損為 0.46 元，今年第一季獲利，到了第二季單季由盈轉虧，主要是下游庫存尚未去化，下單趨於保守；化工產品方面，德州乙二醇廠 8 月因異常停車影響生產，9 月恢復正常後營收回升；台灣丙二酚廠則受客戶定檢影響，銷售受限；聚酯產品則在傳統旺季帶動下，訂單略增。