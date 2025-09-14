飛天茅台批發價跌至1,770元 再寫上市以來新低
鉅亨網編譯鍾詠翔
酒類行情監測平台「今日酒價」的數據顯示，25 年飛天茅台（53 度 / 500ml，下同）批發參考價散瓶周日（14 日）報人民幣 1,770 元 / 瓶，較前一日跌 10 元，再創上市以來新低，較平台上線時的 2,220 元跌掉 20.27%。
據《投資快報》報導，25 年飛天茅台散瓶批發參考價在 6 月 11 日跌破人民幣 2,000 元 / 瓶心理防線後，下跌速度曾一度加快：一周多後的 6 月 22 日，批發價跌破 1,900 元，當天報 1,870 元 / 瓶；三天後的 6 月 25 日，價格跌破 1,800 元，當天報 1,780 元 / 瓶。
6 月 27 日，價格回穩至 1,800 元 / 瓶，並在 7 月 7 日回升至 1,880 元 / 瓶，其後價格又震盪回落，並在 8 月 29 日再次回落至 1,800 元以下。
值得關注的是，拼多多平台上，有店鋪飛天茅台雙瓶售價 3,400 元，折合每瓶 1,700 元；海外版售價低見 1,490 元 / 瓶；在京東，有店鋪叫賣飛天茅台「出口版」售價 1,180 元 / 瓶。
在 9 月 12 日貴州茅台業績說明會上，有投資者問到「中秋節前，飛天茅台價格跌破了人民幣 1,800 元，公司對這個走勢能接受嗎？按照目前的市場走勢，今年會下調 9% 的業績目標嗎？」
貴州茅台 (600519-CN) 代總經理王莉表示，今年以來面臨行業周期調整、消費趨勢變化等多重壓力，公司通過統籌優化市場策略，科學精準實施產品投放，主動維護渠道生態韌性，保持了市場總體平穩和渠道良性協同。
- 川普關稅之後還有招？9/17專家深度解析
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇