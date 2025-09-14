鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-14 20:35

‌



酒類行情監測平台「今日酒價」的數據顯示，25 年飛天茅台（53 度 / 500ml，下同）批發參考價散瓶周日（14 日）報人民幣 1,770 元 / 瓶，較前一日跌 10 元，再創上市以來新低，較平台上線時的 2,220 元跌掉 20.27%。

飛天茅台批發價跌至1,770元，再寫上市以來新低。（圖：星島頭條）

據《投資快報》報導，25 年飛天茅台散瓶批發參考價在 6 月 11 日跌破人民幣 2,000 元 / 瓶心理防線後，下跌速度曾一度加快：一周多後的 6 月 22 日，批發價跌破 1,900 元，當天報 1,870 元 / 瓶；三天後的 6 月 25 日，價格跌破 1,800 元，當天報 1,780 元 / 瓶。

‌



6 月 27 日，價格回穩至 1,800 元 / 瓶，並在 7 月 7 日回升至 1,880 元 / 瓶，其後價格又震盪回落，並在 8 月 29 日再次回落至 1,800 元以下。

值得關注的是，拼多多平台上，有店鋪飛天茅台雙瓶售價 3,400 元，折合每瓶 1,700 元；海外版售價低見 1,490 元 / 瓶；在京東，有店鋪叫賣飛天茅台「出口版」售價 1,180 元 / 瓶。