盤中速報 - 柴犬幣大漲8.96%，報0.000014美元

ShibaSwap 是一個去中心化交易所，可讓用戶直接和其他用戶交易柴犬幣，不需中介機構。此外，用戶可以存取以狗為主題特色的柴犬宇宙。ShibaSwap 提供三種原生代幣，分別是 SHIB、BONE 和 LEASH。BONE 的最佳理解方式是作為治理代幣，用來影響 SHIB 協議上與治理相關的決策，而 LEASH 原始的構想是作為彈性供應代幣，目標是透過調整供應量達成目標價格。