盤中速報 - 柴犬幣大漲8.96%，報0.000014美元
柴犬幣(SHIB)在過去 24 小時內漲幅超過8.96%，最新價格0.000014美元，總成交量達0.73億美元，總市值85.09億美元，目前市值排名第 15 名。
近 1 日最高價：0.000015美元，近 1 日最低價：0.000013美元，流通供給量：589,245,952,530,486。
ShibaSwap 是一個去中心化交易所，可讓用戶直接和其他用戶交易柴犬幣，不需中介機構。此外，用戶可以存取以狗為主題特色的柴犬宇宙。ShibaSwap 提供三種原生代幣，分別是 SHIB、BONE 和 LEASH。BONE 的最佳理解方式是作為治理代幣，用來影響 SHIB 協議上與治理相關的決策，而 LEASH 原始的構想是作為彈性供應代幣，目標是透過調整供應量達成目標價格。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.91%
- 近 1 月：-4.89%
- 近 3 月：+9.33%
- 近 6 月：+10.15%
- 今年以來：-38.99%
