黑石計畫投資7億美元英國建數據中心！川普將訪英宣布一系列投資
鉅亨網編譯莊閔棻
《路透》引述《Sky News》週六（13 日）報導指出，美國投資公司黑石 (BX-US) 計畫投資 5 億英鎊（約 7 億美元）於英國數據中心基礎設施，這是美國總統川普下週訪英期間將宣布的一系列投資之一。
報導指出，黑石將透過與 Digital Gravity Partners 成立的新合資企業進行投資。對此，黑石與唐寧街尚未做出回應。
黑石執行長芬克（Larry Fink）將與 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）及黑石的施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）一同隨川普出訪英國。
據《彭博》報導，奧特曼及輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳（Jensen Huang）也計畫在此次訪英期間，承諾支持數十億美元的英國數據中心投資。
業界分析指出，此類投資凸顯了英國數據中心及數位基礎設施需求的快速增長，主要受到人工智慧（AI）和雲端運算技術發展的推動。
