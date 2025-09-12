盤後速報 - 三聯(5493)次交易(15)日除息2.6元，參考價90.7元
鉅亨網新聞中心
三聯(5493-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
首日參考價為90.7元，相較今日收盤價93.30元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/15
|93.30
|2.6
|2.79%
|0.0
|2024/09/09
|99.6
|2.6
|2.61%
|0.5
|2023/05/29
|53.9
|2.8
|5.19%
|0.0
|2022/06/23
|49.6
|3.1
|6.25%
|0.0
|2021/07/05
|42.6
|2.0
|4.69%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 三聯(5493)下週(9月15日)除息2.6元，預估參考價89.7元
- 盤中速報 - 三聯(5493)大漲7.39%，報94.5元
- 鴻海到了?緯創 廣達破底翻?逃命?【聯茂 第2】目標翻倍
- 盤中速報 - 三聯(5493)大漲8%，報86.4元
下一篇