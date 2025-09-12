search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 三聯(5493)次交易(15)日除息2.6元，參考價90.7元

鉅亨網新聞中心


三聯(5493-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

首日參考價為90.7元，相較今日收盤價93.30元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/15 93.30 2.6 2.79% 0.0
2024/09/09 99.6 2.6 2.61% 0.5
2023/05/29 53.9 2.8 5.19% 0.0
2022/06/23 49.6 3.1 6.25% 0.0
2021/07/05 42.6 2.0 4.69% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
三聯93.3+2.41%

延伸閱讀



Empty