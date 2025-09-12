盤中速報 - Xai大漲17.09%，報0.06美元
鉅亨網新聞中心
Xai(XAI)在過去 24 小時內漲幅超過17.09%，最新價格0.06美元，總成交量達0.30億美元，總市值1.03億美元，目前市值排名第 139 名。
近 1 日最高價：0.06美元，近 1 日最低價：0.05美元，流通供給量：1,715,092,652。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+26.94%
- 近 1 月：+8.27%
- 近 3 月：-3.44%
- 近 6 月：-10.49%
- 今年以來：-74.54%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Hifi Finance大漲121.15%，報0.16美元
- 盤中速報 - BAKE大漲38.13%，報0.142美元
- 盤中速報 - Arkham大漲8.24%，報0.67美元
- 盤中速報 - Yield Guild Games大漲31.97%，報0.23美元
上一篇
下一篇