鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過22.15億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格115,511.46美元，24小時漲跌幅+1.38%；以太幣(ETH)現報價格4,518.12美元，24小時漲跌幅+3.27%。

亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達22.15億美元；USDC(USDC)24小時成交量達21.4億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達17.83億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Numeraire(NMR)24小時跌幅18.4%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅14.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。


近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅9.97%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅6.95%；Hashflow(HFT)近一週漲幅5.35%。

近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅149%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅80.2%；Numeraire(NMR)近一週跌幅44.2%。

