用關懷為孤老點一盞燈 「台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會」用愛築起照護的港灣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-15 15:31

日本的魔術爺爺Mr. Kura(左二)特地來蘭嶼與長者玩魔術同樂。（圖：蘭嶼居家關懷協會提供）

台東是全台第一個迎接日出之地，在偏遠的台東縣蘭嶼鄉，正有一群人默默守護著陽光照不進，也最需要關懷的角落，他們是「台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會」，由達悟族護理師張淑蘭創立，從當初獨自一人走進重症病患家中，到如今成為蘭嶼島上最重要的照護支持網絡，這段旅程，她走了近 30 年。

1997 年，張淑蘭接受衛生署居家護理訓練，深受台東聖母醫院艾珂瑛修女的影響，理解到「照護不只是工作，而是愛的實踐」。回到蘭嶼後，她發現許多臥床老人、癌末病患被隱藏在部落深處，生活品質低落，卻無人聞問。

張淑蘭開始以個人力量照顧病患，拍攝紀錄片喚起社會關注，成功招募 45 位志工，組成「蘭嶼老人關懷志工隊」，在許多人的奔走下，1999 年協會正式成立，成為民間承接照護工作的橋樑。

目前協會約有十位人力，每週三會有更多志工加入禱告與敬拜。他們主要服務地方上的長者，這些長輩多半行動不便或獨居，子女遠在台灣本島工作，生活中最需要的，是有人陪他們說話、聽他們傾訴。

協會的服務內容涵蓋居家照顧、送餐、喘息服務、急難救助、心靈支持與家屬溝通等。居服員每週定期家訪，協助清潔、量血壓、陪同就醫，甚至為獨居長者準備餐食、洗衣打掃。每年還會舉辦老人聯誼活動與志工表揚，讓長者感受到社會的溫度

協會也執行政府長照 2.0 計畫，並獲勞動部「多元就業開發方案」支持，聘有五位全職居服員。志工媽媽們在農忙空檔拎著水桶、掃把，走進部落探訪老人，這份來自土地的關懷，已成為蘭嶼最溫柔的力量。

2024 年協會落成「希望療園」，提供病患與家屬喘息空間，並規劃烘焙與咖啡教學，讓照護人員在繁重工作之餘也能獲得心靈滋養。協會也積極安排增能課程，包括臨終關懷、安寧照護與心靈課程，提升照護品質。

蘭嶼是達悟族的故鄉，島上居民以漁獵與農耕為生，族人遵循古老儀式捕撈飛魚，展現深厚的社群精神。島上仍保有傳統地下屋與拼板舟文化，反映出達悟族人與自然共生的智慧。

在這樣的文化背景下，協會的照護工作也面臨挑戰。由於傳統禁忌，探訪病患後進入其他家庭需謹慎安排，志工回憶，初來乍到要花費一至兩年以上時間與部落溝通，才逐漸建立信任，目前家訪較無「不得其門而入」的問題。此外語言是一大障礙，年輕世代不熟族語，較難與只懂族語的長者溝通，難免影響照護品質。

2024 年 15 級風的康芮颱風毀損出入大門、廚房並造成屋頂漏水，協會面臨修繕等經費壓力，急需社會資源挹注。此外，居家關懷的個案長者最需要的物資包括紙尿褲、寬鬆衣物、酸痛貼布、口罩與清潔用品等等。在食物供給上，考量當地天氣潮溼炎熱的保存問題，協會建議民眾盡量捐助利樂包飲料、保久乳、營養奶粉與八寶粥等方便的沖泡或即食品。

除來自政府對偏鄉長照資源配置，來自社會大眾的捐款、物資捐贈或志工參與，也是照護網的重要一環。在蘭嶼這座美麗卻資源有限的島嶼上，居家關懷協會不只提供照護，更為孤老點亮希望的燈火，每一次到家探訪，都是對生命最深的尊重與陪伴。

鉅亨網每年推出的「溫暖送愛心專案」活動，今年已邁入第 20 年。今年的受贈對象包括台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會、社團法人花蓮縣沛恩關懷協會及中華民國紅心字會。透過這項持續性的公益活動，鉅亨網希望能為這些致力於幫助弱勢群體的機構提供實質支持，攜手為台灣的社會福利貢獻一份力。

您也可以透過個人捐款來幫助他們：

郵局轉帳

郵局代號：700

帳號：0261012-0091541

戶名：台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會