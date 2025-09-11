search icon



盤中速報 - Worldcoin大跌8.34%，報1.76美元

鉅亨網新聞中心


Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.34%，最新價格1.76美元，總成交量達1.96億美元，總市值34.54億美元，目前市值排名第 22 名。

近 1 日最高價：1.93美元，近 1 日最低價：1.74美元，流通供給量：1,967,175,405。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+115.14%
  • 近 1 月：+88.17%
  • 近 3 月：+66.16%
  • 近 6 月：+132.92%
  • 今年以來：-16.43%

