盤中速報 - Worldcoin大漲8.1%，報1.35美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.1%，最新價格1.35美元，總成交量達0.52億美元，總市值26.52億美元，目前市值排名第 26 名。
近 1 日最高價：1.36美元，近 1 日最低價：1.24美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.51%
- 近 1 月：+48.65%
- 近 3 月：+39.83%
- 近 6 月：+82.32%
- 今年以來：-40.73%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 波卡幣大漲8.47%，報4.24美元
- 盤中速報 - ALPINE大漲12.68%，報1.831美元
- 盤中速報 - SOL大漲8.18%，報223.91美元
- 盤中速報 - UNI大漲8.04%，報8.21美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇