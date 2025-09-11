盤中速報 - Omni Network大跌9.57%，報3.59美元
鉅亨網新聞中心
Omni Network(OMNI)在過去 24 小時內跌幅超過9.57%，最新價格3.59美元，總成交量達0.34億美元，總市值1.24億美元，目前市值排名第 125 名。
近 1 日最高價：4.12美元，近 1 日最低價：3.54美元，流通供給量：34,468,488。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+24.26%
- 近 1 月：-12.06%
- 近 3 月：+73.06%
- 近 6 月：+19.94%
- 今年以來：-53.89%
