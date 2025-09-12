search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 2025年9月12日台股大型公司8月營收一覽（新增2家）

鉅亨網新聞中心


本次公布8月營收一覽

截至台北時間2025年9月12日07:55，彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計239家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
大成鋼-鋼鐵工業 84.78億 13.0%
大國鋼-鋼鐵工業 18.84億 -5.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
大成鋼-鋼鐵工業 84.78億 -1.8%
大國鋼-鋼鐵工業 18.84億 -3.4%
8月已公布營收一覽

截至目前，已公布8月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達239家。其中營收年增大於 25％有34家，年增小於-20％有47家。

8月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 34家
大於50億 >= 0% 68家
大於50億 < 0% 90家
大於50億 <= -20% 47家

8月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
櫻花建-建材營造業 4.84億 5956.0%
富邦金-金融保險業 573.87億 1442.6%
矽統-半導體業 2.83億 1204.9%
凱基金-金融保險業 86.12億 481.3%
康和證-金融保險業 8.65億 190.0%

8月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 60.91億 395.8%
力鵬-紡織纖維 30.97億 213.1%
中信金-金融保險業 250.29億 137.3%
興富發-建材營造業 38.22億 135.8%
富邦金-金融保險業 573.87億 81.5%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收8月營收建材營造業櫻花建鋼鐵工業大成鋼

相關行情

台股首頁我要存股
大成鋼38.1-2.93%
大國鋼33.8-0.44%
櫻花建48.65-0.71%
富邦金86.9-0.80%
矽統54-3.57%
凱基金15-1.64%
康和證13.05-1.14%
遠雄63-1.10%
力鵬5.7-0.18%
中信金42.25+0.48%
興富發44.25+1.72%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
櫻花建

80.95%

勝率

延伸閱讀



Empty