search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.02%，報173.2美元

鉅亨網新聞中心


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間11日03:36股價下跌9.16美元，報173.20美元，跌幅5.02%，成交量1,533,230（股），盤中最高價182.27美元、最低價173.20美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.61%
  • 近 1 月：+8.51%
  • 近 3 月：-15.18%
  • 近 6 月：-23.65%
  • 今年以來：-25.07%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006587.46+0.85%
道瓊指數46108.001.36%
NASDAQ22043.08+0.72%
費城半導體5995.390.63%
Atlassian Corporation - Class A176.71+1.37%

延伸閱讀



Empty