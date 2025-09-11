盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.02%，報173.2美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間11日03:36股價下跌9.16美元，報173.20美元，跌幅5.02%，成交量1,533,230（股），盤中最高價182.27美元、最低價173.20美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.61%
- 近 1 月：+8.51%
- 近 3 月：-15.18%
- 近 6 月：-23.65%
- 今年以來：-25.07%
